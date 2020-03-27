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В Минэнерго заявили об отсутствии планов искусственно влиять на нефтяные цены

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Российские нефтяные компании не будут предпринимать никаких действий, чтобы искусственно влиять на цены. Об этом заявил замминистра энергетики Павел Сорокин.

В беседе с РБК он объяснил, что Россия не участвует в ценовой войне с другими экспортерами нефти. «Мы руководствуемся исключительно в данной ситуации экономическим смыслом, здравым смыслом и расчетной позицией. Мы, в частности, являемся заложником мировой конъюнктуры», — пояснил Сорокин.

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По словам замминистра, ситуация с коронавирусом «ударила по всем», но Москва не будет искусственно влиять на цену.

Цену в $25 за баррель в Минэнерго не считают катастрофой, если она продлится в течение полугода-года, добавил Сорокин.

Ранее в пятницу цена барреля нефти марки Brent опустилась до $24,71. Цена на нефть WTI снизилась до $21,64.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами.

После этого Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы. В итоге цены на углеводород упали на рекордные 30%.

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