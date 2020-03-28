На Софи Лорен упал потолок в собственном доме в Женеве

На известную актрису Софи Лорен обвалился потолок. Происшествие произошло в собственном доме актрисы в Женеве, куда она уехала, пытаясь уберечься от коронавируса.

85-летняя актриса получила легкие травмы, ее здоровью ничего не угрожает. Она рассказала, что чувствует себя хорошо, но сильно испугалась.

Как рассказал российский художник Никас Сафронов, свидетелем происшествия стал его старший сын, гостивший у Лорен.

«Недавно в Женеву к Софи Лорен летал мой сын, и она приняла его у себя, даже несмотря на ЧП, которое с ней случилось. Дома обвалился потолок и ее поранил», — цитирует Никаса Сафронова «Комсомольская правда».

В январе стало известно, что Леонардо Ди Каприо, отдыхавший на яхте в Карибском море, спас человека, выпавшего с борта круизного лайнера. Артист получил по рации сигнал от капитана судна, который сообщил, что пьяный французский турист оказался в море. Вскоре актер и его друзья увидели утопающего и вытащили его из воды, где тот провел около 11 часов. Мужчину накормили, дали ему одежду и передали сотрудникам береговой охраны.