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Софи Лорен рассказала об очереди в Мавзолей Ленина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Актриса Софи Лорен в интервью «Известиям» вспомнила о поездках в СССР. В 1965 году картина «Брак по-итальянски» участвовала в IV Московском международном кинофестивале, а через пять лет в столице снимали фильм «Подсолнухи».

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«О, это было так давно! Я помню, что мы почти всё время были в Кремле (фестиваль в те годы проводился в зале заседаний Верховного Совета СССР. — «Известия»), и там всё было невероятно красиво, сверкало золото. Но настоящее золото было в сердцах людей — нигде больше меня так тепло не встречали!» — сказала Лорен.

По словам актрисы, в первый приезд она попросила отвезти ее поклониться праху писателя Антона Чехова. Итальянка привезла на могилу цветы, долго стояла, думала и «была взволнована до слез». Во время следующего визита по сценарию Лорен нужно было ходить по улицам Москвы с грустным лицом, так как она приехала искать могилу своего мужа.

«А мне всё никак не удавалось изобразить грусть, ведь вокруг было столько красивого и интересного, столько доброжелательных людей! Я чувствовала себя как дома. Помню, мы снимали в московском метро, и я была поражена его архитектурой. А еще я долго шла по Красной площади вдоль длинной очереди — люди ждали, чтобы посмотреть на мертвое тело Ленина», — вспомнила актриса.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Выхожу на сцену бесплатно»

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