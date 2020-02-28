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Ди Каприо помог заблудившемуся в Нью-Йорке туристу

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Javier Rojas
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Актер Леонардо Ди Каприо подсказал дорогу человеку, заблудившемуся на улицах Нью-Йорка. Фотографии, сделанные очевидцами, опубликовал портал BuzzFeed 27 февраля.

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Ди Каприо и его друг актер Кевин Конноли шли по Вест Виллидж (престижный район на западе города). К ним подошел мужчина с рюкзаком, вероятно, турист, и о чем-то спросил. Он смотрел на карту и, судя по жестам, спрашивал, в нужном ли направлении двигается, но артисты указали в другую сторону.

Турист, вероятно, не узнал актеров, отмечает издание.

В январе стало известно, что Ди Каприо, отдыхавший на яхте в Карибском море, спас человека, выпавшего с борта круизного лайнера. Артист получил по рации сигнал от капитана судна, который сообщил, что пьяный французский турист оказался в море.

Вскоре актер и его друзья увидели утопающего и вытащили из воды, где тот провел около 11 часов. Мужчину накормили, дали ему одежду и передали сотрудникам береговой охраны.

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