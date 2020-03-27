Порядка 70 заключенных сбежали из тюрьмы на западе Ирана

Порядка 70 заключенных сбежали из тюрьмы в Иране. Инцидент произошел вечером в пятницу, 27 марта, в городе в Секкез на западе страны в провинции Курдистан. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на местные власти.

По словам прокурора города Мохаммада Джаббари, некоторые из сбежавших сами сдались.

Отмечается, что беглецы садились в проезжавшие автомобили, угрожая водителям холодным оружием.

Прокурор сообщил, что власти расследуют причины этого происшествия, а глава сил правопорядка Курдистана Али Азади уже проинформировал о поимке ряда беглецов, передает «РИА Новости».

Ранее власти Ирана временно отпустили из тюрем порядка 85 тыс. заключенных из опасений распространения коронавируса.

На данный момент в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, выявлено более 32,3 тыс. случаев заражения, из которых более 2,3 тыс. — со смертельным исходом. При этом выздоровели более 11,1 тыс. человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 590 тыс. случаев заболевания, умерло более 27 тыс. человек, вылечились — 132 тыс.