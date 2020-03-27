Четверо пассажиров лайнера Zaandam в Панаме умерли от коронавируса

Четверо пожилых пассажиров лайнера Zaandam в Панаме скончались от коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании-судовладельца Holland America Line, опубликованном 27 марта на странице фирмы в Facebook.

«Holland America Line может подтвердить, что на Zaandam скончались четыре старших гостя. Наши мысли и молитвы со своими семьями, и мы делаем всё, что можем, чтобы поддержать их в это трудное время», — приводит его слова.

Лайнер Zaandam находится в территориальных водах Панамы. На его борту находятся 1800 человек, из них около 10 человек — заражены коронавирусом. Судну отказали во входе в территориальные воды Латинской Америки.

Для пассажиров лайнера были привезены продукты на судне «Роттердам» из американского города Сан-Диего. В Holland America Line намерены перебросить людей на лайнер «Роттердам». На борту Zaandam останутся лишь зараженные пассажиры и члены экипажа.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 586 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 132 тыс.