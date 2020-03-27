Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Россиянам рекомендовали отложить путешествия по стране
Мир
Конгресс США принял закон о стимулирующих экономику мерах на $2 трлн
Мир
Захарова заявила о готовности России помогать нуждающимся странам
Мир
Группа Rammstein опровергла информацию о коронавирусе у Линдеманна
Мир
Порядка 70 заключенных сбежали из тюрьмы на западе Ирана
Сюжет:

Четверо пассажиров лайнера Zaandam в Панаме умерли от коронавируса

0
Фото: TASS/Zuma/Xue Liqiang
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четверо пожилых пассажиров лайнера Zaandam в Панаме скончались от коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании-судовладельца Holland America Line, опубликованном 27 марта на странице фирмы в Facebook.

Закрытый город: как изменится жизнь в Москве на вынужденных каникулах
Горожанам придется отказаться от развлечений, покупок и плановых обследований и максимально уйти в онлайн

«Holland America Line может подтвердить, что на Zaandam скончались четыре старших гостя. Наши мысли и молитвы со своими семьями, и мы делаем всё, что можем, чтобы поддержать их в это трудное время», — приводит его слова.

Лайнер Zaandam находится в территориальных водах Панамы. На его борту находятся 1800 человек, из них около 10 человек — заражены коронавирусом. Судну отказали во входе в территориальные воды Латинской Америки.

Для пассажиров лайнера были привезены продукты на судне «Роттердам» из американского города Сан-Диего. В Holland America Line намерены перебросить людей на лайнер «Роттердам». На борту Zaandam останутся лишь зараженные пассажиры и члены экипажа.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 586 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 132 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Италии назвали число заразившихся коронавирусом медиков
МИД РФ призвал снять односторонние санкции в условиях пандемии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020