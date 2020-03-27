МИД РФ призвал снять односторонние санкции в условиях пандемии

Вопрос о снятии односторонних санкций приобретает особую актуальность на фоне стремительного распространения коронавируса. Об этом говорится в комментарии МИД РФ, распространенном в пятницу, 27 марта.

В ведомстве отметили, что Россия последовательно выступает против применения односторонних санкций, которые идут вразрез с нормами международного права и наносят социальный и экономический урон государствам. В условиях эпидемии коронавируса вопрос о снятии подобных ограничительных мер приобретает особую актуальность, в том числе ради обеспечения необходимыми медицинскими принадлежностями затронутых ограничениями стран.

Также в министерстве добавили, что введенные Советом Безопасности ООН международные ограничения не должны тормозить усилия по борьбе с пандемией. Санкции предусматривают исключения и изъятия гуманитарного характера, хотя данные механизмы должны безотказно работать и не давать сбоя из-за политизированных установок отдельных стран.

«Да и в целом настало время провести общую ревизию санкций совета для обеспечения их подлинно адресного характера и подумать о том, чтобы определенные виды содействия автоматически попадали в категорию гуманитарных изъятий», — заявили в дипломатическом ведомстве.

В МИД РФ подчеркнули, что инициатива о введении солидарного моратория на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые операции для их закупок была выдвинута президентом России Владимиром Путиным во время саммита G20, который в формате видеоконференции прошел в четверг, 26 марта.

Саудовская Аравия, которая председательствует на саммите «двадцатки», предложила 20 марта провести онлайн-встречу лидеров группы. Это был первый опыт проведения встречи G20 в формате видеоконференции. В виртуальном саммите участвовал и Владимир Путин.

Российский лидер выразил уверенность, что проблемы, которыми обернется пандемия коронавируса, будут серьезнее финансового кризиса 2008–2009 годов. Он призвал участников конференции начать совместные исследования по созданию вакцины от этой инфекции и предложил создать фонд под эгидой Международного валютного фонда (МВФ) для борьбы с пандемией.

По итогам конференции страны G20 договорились сделать всё возможное, чтобы преодолеть эпидемию.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса 11 марта. Согласно данным Worldometer на 27 марта, в 199 странах мира вирусом заразились более 548 тыс. человек, погибли более 24 тыс., а вылечились не менее 128 тыс. пациентов.