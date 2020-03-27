Водопропускные трубы отремонтируют на Гдовской трассе

В Гдовском районе Псковской области стартовал ремонт водопропускных труб на автодороге Псков – Гдов – Сланцы – Куземкино – Краколье. Работы проходят с 123-го по 132-й км, также здесь обустроят автобусные остановки.

Как сообщили Псковской ленте новостей в региональном транспортном комитете, подрядчиком выбрано ЗАО «АБЗ-Дорстрой». В компании рассказали, что на указанном отрезке отремонтируют девять искусственных сооружений. Работы в границах проезжей части планируют завершить 28 марта, а укрепление русел и откосов — через неделю.

Помимо ремонта, на участке также обустроят восемь новых автобусных остановок. Рабочие должны сделать заездные карманы и посадочные площадки, а также установить урны и скамейки.

На объекте задействованы 30 человек, из которых восемь — инженерно-технические работники. Также в работе используются десять средств малой механизации и девять дорожно-строительных машин.

Ранее в марте сообщалось, что в 2020 году в Псковской области на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направят более 2,4 млрд рублей, из которых свыше 2,3 млрд рублей — на региональный проект «Дорожная сеть».