Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
В МВФ объявили о рецессии мировой экономики
Мир
Росавиация вывезет около 20 тыс. россиян из Индонезии и Таиланда на следующей неделе
Общество
Вирусолог предостерег россиян от поездок на дачу в период пандемии
Мир
Крупный пожар произошел в метро Нью-Йорка
Общество
Минприроды утвердило план защиты редких животных

Водопропускные трубы отремонтируют на Гдовской трассе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Гдовском районе Псковской области стартовал ремонт водопропускных труб на автодороге Псков – Гдов – Сланцы – Куземкино – Краколье. Работы проходят с 123-го по 132-й км, также здесь обустроят автобусные остановки.

Как сообщили Псковской ленте новостей в региональном транспортном комитете, подрядчиком выбрано ЗАО «АБЗ-Дорстрой». В компании рассказали, что на указанном отрезке отремонтируют девять искусственных сооружений. Работы в границах проезжей части планируют завершить 28 марта, а укрепление русел и откосов — через неделю.

Помимо ремонта, на участке также обустроят восемь новых автобусных остановок. Рабочие должны сделать заездные карманы и посадочные площадки, а также установить урны и скамейки.

На объекте задействованы 30 человек, из которых восемь — инженерно-технические работники. Также в работе используются десять средств малой механизации и девять дорожно-строительных машин.

Ранее в марте сообщалось, что в 2020 году в Псковской области на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направят более 2,4 млрд рублей, из которых свыше 2,3 млрд рублей — на региональный проект «Дорожная сеть».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Участок дороги отремонтируют по нацпроекту в Псковской области
Три улицы отремонтируют в псковском Острове в рамках нацпроекта

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020