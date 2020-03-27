Минобороны опровергло сообщения о нарушившем международные правила военном самолете

Министерство обороны РФ опровергло сообщения НАТО о российском военном самолете, который нарушил международные правила во время полета над Балтийским морем. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

«26 марта военно-транспортный самолет Ан-26 выполнял плановый перелет из Калининградской в Ленинградскую область над нейтральными водами Балтийского моря. При этом полет выполнялся с включенным транспондером и в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу на официальном сайте НАТО появилось сообщение о российском военном самолете, который якобы не соблюдал международные нормы безопасности. В коммюнике отмечается, что это уже не первый подобный случай «за последние дни».

16 марта стало известно, что приближающиеся к границам России в Черном море в районе Крыма корабли НАТО практически не могут вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).