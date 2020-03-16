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СМИ рассказали о препятствии для кораблей НАТО при разведке у Крыма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Приближающиеся к границам России в Черном море в районе Крыма корабли НАТО практически не могут вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

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По его словам, новейшие российские средства РЭБ испытываются в реальных условиях противодействия.

«Как результат, корабли НАТО разворачиваются и уходят», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что РЭБ делают неработоспособной не только разведывательную аппаратуру, но и сбивают настройки навигационных систем кораблей, в результате чего те показывают ложные координаты, а экипажи оказываются дезориентированы.

Источник агентства назвал ведение разведывательной деятельности кораблями альянса «попыткой проникновения в коммуникационные и цифровые сети».

24 декабря 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО работает над реализацией новой антироссийской концепции повышения боеготовности войск. А командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов сообщил о возросшей активности военных самолетов альянса у российских границ.

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