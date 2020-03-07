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Захарова уличила НАТО в сборе «ударного кулака» у российской границы

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Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
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НАТО, проводя военные учения в рамках маневров Defender Europe-2020, собирает у границы России «ударный кулак», заявила в субботу, 7 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По мнению дипломата,«ни в НАТО, ни в Вашингтоне не скрывают, что «потенциальным противником» в рамках данных учений является Россия».

Захарова обратила внимание на высказывание главы Пентагона Марка Эспера о том, что целью Defender Europe-2020 является желание послать некий сигнал России, чтобы заставить изменить её «плохое поведение».

«В чем оно заключается, глава Пентагона не разъяснил, да и не смог бы. Ведь очевидно, что наша страна никому не угрожает, а ударный кулак у российской границы собирает именно НАТО», — подчеркнула она, добавив, что примечательным является, что учения будут проводиться, когда Россия отмечает 75-летие Великой Победы.

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства отметила, что эти учения станут крупнейшими с окончания «холодной войны».

«Однако заставить изменить российский курс во внешней политике не получится. В истории России было много тех, кто пытался ей грозить, бряцая оружием. Все эти попытки завершились бесславно», — сказала Захарова, порекомендовав странам-членам альянса «задуматься о последствиях их агрессивных действий», которые лишь усиливают международную напряженность.

4 февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия будет реагировать на учения НАТО. Он отметил, что с учетом количества американских войск и техники, которые будут переброшены в Европе, «любой нормальный военный» и «любой нормальный политик» должен понимать неизбежность ответных мер со стороны России.

Ранее в декабре 2019 года стало известно, что США впервые за 25 лет перебросят в Европу 20 тыс. военнослужащих для участия в масштабных учениях Defender Europe. Об этом рассказал бригадный генерал Шон Бернаби. Переброска сил состоится в феврале–апреле 2020 года в шесть европейских стран. Учения пройдут с 20 апреля по 20 мая.

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