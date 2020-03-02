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Минобороны рассказали о военных учениях на Камчатке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Летно-тактическое учение с участием истребителя-перехватчика МиГ-31 и противолодочного самолета Ил-38 прошло на Камчатке. Об этом сообщило Минобороны России.

Самолет Ил-38 сыграл роль нарушителя границы. По сценарию воздушное судно сбилось с курса и приблизилось к пограничной кромке РФ. Ему на перехват с аэродрома Елизово в небо взмыл истребитель-перехватчик МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО.

Пилоты установили контакт с заплутавшим самолетом, подали сигнал выйти из воздушного пространства России. Когда Ил-38 требование не выполнил, перехватчик принудил самолет изменить маршрут и приземлиться на аэродроме, пишет РЕН ТВ.

В февраля в ходе учений летчики ЮВО также успешно перехватили «противника» над Ростовской областью.

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