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Томская область рассчитывает получить 50 млн рублей на поддержку бизнеса

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Власти Томской области рассчитывают получить 50 млн рублей из федерального бюджета на поддержку малого бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Об этом замгубернатора Андрей Антонов сообщил в пятницу, 27 марта, на собрании оперативного штаба.

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«Из федерального бюджета — вчера поступила информация — дополнительные 50 млн рублей предлагается на капитализацию микрофинансовых организаций Томской области. Заявка оформлена, то есть 50 млн от регионального бюджета, 50 млн из федерального. Общий порядок — 100 млн рублей», — цитирует Антонова РИА «Томск».

Власти Томской области создают микрофинансовую организацию для поддержки малого бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Мера предполагает, что предприниматели смогут взять определенную сумму, которая им потребуется на 2–3 месяца для оплаты аренды и коммунальных услуг.

27 марта было озвучено постановление премьер-министра России Михаила Мишустина о выдаче льготных займов для малого и среднего бизнеса. Беспроцентный заем на неотложные нужды должны начать выдавать уже на следующей неделе.

Также российский премьер сообщил о проработке правительством возможности отсрочки уплаты арендных платежей для малого и среднего бизнеса, использующих государственные и коммерческие площади, в том числе в торговых центрах.

По состоянию на 27 марта, в России диагностировано 1036 случаев заболевания COVID-19, в том числе 196 — за последние сутки. 45 человек вылечились. Трое пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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