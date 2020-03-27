ВОЗ дала рекомендации тем, кто сидит на карантине

Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации тем, кто сидит на карантине. Эксперты советуют больше двигаться. Даже хождение по квартире поможет остаться активным. Если захотелось выйти на улицу, не забывайте про дистанцию. Расстояние от других людей должно быть не меньше метра. Долго сидеть на месте вредно, лучше вставать каждые полчаса. Третье правило «полезного» карантина: медитация. Глубокое расслабление позволит избежать стресса. Напоследок ВОЗ советует питаться правильно и пить воду. Специалисты настаивают, что алкоголь в изоляции лучше исключить.