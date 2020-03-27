США опередили Италию и КНР по количеству больных COVID-19

США вышли на первое место по числу людей, зараженных COVID 19. По этому показателю страна опередила Италию и Китай. На данный момент подтверждено больше 82 тысяч случаев. Президент США Дональд Трамп объяснил ситуацию. По его словам, в Штатах хорошо работает система тестирования населения. Взяты анализы у огромного числа людей.