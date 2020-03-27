Число зараженных COVID-19 в Москве увеличилось до 703

По данным оперативного штаба, число зараженных коронавирусом в столице увеличилось до 703 человек. В России за прошедшие сутки скончался один пациент с положительным тестом на коронавирус. В нашей стране зарегистрировано 196 новых случаев коронавируса в 16 регионах. Всего в Российской Федерации 1036 заболевших.