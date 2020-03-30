Прямой эфир

«СОВБЕЗ» с Максимом Новоселовым возвращается в эфир РЕН ТВ

В новом документальном проекте король смешанных единоборств и один из сильнейших самбистов мира раскроет все самые интересные секреты современной военной подготовки
0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В пятницу, 3 апреля, в эфир РЕН ТВ вернется специальный проект «СОВБЕЗ», программа для тех, кто знает, с чего начинается Родина. Вновь ведущим выступит мастер спорта, чемпион Европы по боевому самбо, эксперт по оружию, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

Спортсмен Макс «Шатун», как его прозвали в России, в «СОВБЕЗЕ» впервые окажется в качестве второго пилота реактивного самолета, артиллериста и дайвера. Ведущий лично проведет тест-драйв вездеходов, испытает разные виды оружия, пройдет полосу препятствий вместе со спецназовцами и даже прокатится на прототипе автомобиля Илона Маска.

Новоселов раскроет все секреты призывной и контрактной армии и лицом к лицу встретится с военнослужащими Росгвардии.

Зрители увидят, как работают подводные диверсионные силы, и узнают все секреты физической подготовки наших спецслужб. Выясним, чья армия сильнее: российская или НАТО, какую технику используют арктические войска России и как дрессируют служебных собак российской армии.

Новые факты и экспертная оценка ключевых мировых событий, уникальные кадры и эксклюзивные испытания на секретных полигонах, мужские «игрушки» и взгляд на жизнь — узнайте в новом спецпроекте РЕН ТВ.

Смотрите «СОВБЕЗ» с Максимом Новоселовым 3 апреля с 9:00 только на РЕН ТВ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава UFC подтвердил проведение боя Нурмагомедова и Фергюсона
РЕН ТВ поздравил зрительниц с 8 Марта

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020