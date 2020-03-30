«СОВБЕЗ» с Максимом Новоселовым возвращается в эфир РЕН ТВ

В пятницу, 3 апреля, в эфир РЕН ТВ вернется специальный проект «СОВБЕЗ», программа для тех, кто знает, с чего начинается Родина. Вновь ведущим выступит мастер спорта, чемпион Европы по боевому самбо, эксперт по оружию, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

Спортсмен Макс «Шатун», как его прозвали в России, в «СОВБЕЗЕ» впервые окажется в качестве второго пилота реактивного самолета, артиллериста и дайвера. Ведущий лично проведет тест-драйв вездеходов, испытает разные виды оружия, пройдет полосу препятствий вместе со спецназовцами и даже прокатится на прототипе автомобиля Илона Маска.

Новоселов раскроет все секреты призывной и контрактной армии и лицом к лицу встретится с военнослужащими Росгвардии.

Зрители увидят, как работают подводные диверсионные силы, и узнают все секреты физической подготовки наших спецслужб. Выясним, чья армия сильнее: российская или НАТО, какую технику используют арктические войска России и как дрессируют служебных собак российской армии.

Новые факты и экспертная оценка ключевых мировых событий, уникальные кадры и эксклюзивные испытания на секретных полигонах, мужские «игрушки» и взгляд на жизнь — узнайте в новом спецпроекте РЕН ТВ.

Смотрите «СОВБЕЗ» с Максимом Новоселовым 3 апреля с 9:00 только на РЕН ТВ.