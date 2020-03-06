Телеканал РЕН ТВ поздравил зрительниц с 8 Марта. Женщинам от Новосибирска до Санкт-Петербурга вручили букеты самого весеннего цветка — мимозы.

Акция прошла в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске в четверг, 5 марта. В каждом городе для поздравления были выбраны главные исторические места: Никольская улица в Москве, Невский проспект в Санкт-Петербурге, площадь Ленина в Новосибирске, улица Вайнера в Екатеринбурге, Большая Покровская улица в Нижнем Новгороде.