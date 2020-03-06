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РЕН ТВ поздравил зрительниц с 8 Марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Телеканал РЕН ТВ поздравил зрительниц с 8 Марта. Женщинам от Новосибирска до Санкт-Петербурга вручили букеты самого весеннего цветка — мимозы.

Акция прошла в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске в четверг, 5 марта. В каждом городе для поздравления были выбраны главные исторические места: Никольская улица в Москве, Невский проспект в Санкт-Петербурге, площадь Ленина в Новосибирске, улица Вайнера в Екатеринбурге, Большая Покровская улица в Нижнем Новгороде.

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