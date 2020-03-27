Альфа-банк запустил пакет антикризисных мер для бизнеса

Альфа-банк предлагает пакет антикризисных мер для бизнеса, оказавшегося под ударом в связи с пандемией коронавируса. Текущим предложением «Бесплатно навсегда» теперь могут воспользоваться не только новые клиенты, но и уже имеющие счет в Альфа-банке.

«Пакет включает в себя полный набор платежных инструментов и сервисов, необходимых для расчетов с контрагентами и управления выручкой, включая бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета на всю историю отношений клиента с банком», — говорится в пресс-релизе, поступившем 27 марта в «Известия».

Бесплатный счет предприниматели могут оформить до 17 мая 2020 года.

Также Альфа-банк поможет предпринимателям защитить своих сотрудников и клиентов от риска заражения коронавирусом. Он дает повышенный кэшбэк 30% за операции по карте Альфа-бизнес в категории «Уборка и чистка помещений». Специальные условия будут действовать в течение трех месяцев.

Также меры поддержки адресованы бизнес-сегментам, которые столкнулись с серьезным падением спроса на свои услуги. Так, компании, работающие в сфере туризма и организации конференций и выставок, получат бесплатное обслуживание счета. Им предоставят «передышку» длительностью в три месяца. Льгота распространяется на действующих и новых клиентов кредитно-финансовой организации, на все пакеты из действующей линейки, кроме пакетов услуг с не лимитированными операциями («Всё, что надо», «Просто 1%»).

В кредитовании малого и среднего бизнеса: Альфа-банк готов предоставить «кредитные каникулы» предпринимателям и компаниям, чей бизнес пострадал от ситуации с коронавирусом. Отсрочка предоставляется без скрытых комиссий и оплат, при обращении клиента в банк.

«Всё обслуживание бизнеса в Альфа-банке подчинено принципу «помоги клиенту стать сильнее» — для этого мы создаем лучшие финансовые и нефинансовые сервисы, которые способствуют развитию бизнеса, повышают его конкурентоспособность и эффективность. И сейчас, когда предприниматели оказались в уязвимом положении, мы не отступаем от своих принципов», — прокомментировал вводимые меры член правления Альфа-банка Денис Осин.​