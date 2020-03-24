Альфа-банк запустит программу «Кредитный карантин»

Российский Альфа-банк в середине апреля запустит программу «Кредитный карантин» для помощи клиентам, которые не смогли своевременно оплатить кредит из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении финансовой организации, поступившей «Известиям» во вторник, 24 марта.

Клиенты, которые потеряли работу, заболели COVID-19 или были вынуждены закрыться на карантин, получат бесплатную отсрочку по кредитным платежам.

«Мы оцениваем не только прямой ущерб от распространения вируса, но и его долгосрочный, более широкий экономический эффект. Поэтому мы действуем на опережение и разрабатываем целый комплекс мер в поддержку наших клиентов», — отметил главный управляющий директор банка Владимир Верхошинский.

Отсрочку можно получить и по кредитным платежам за ипотеку, а также за кредит наличными на срок от одного до двух месяцев. Также до двух месяцев можно будет не выплачивать задолженность по кредитной карте, но с условием ежемесячного погашения процентов.

Для получения отсрочки по кредиту наличными необходимо в мобильном приложении банка нажать кнопку «Кредитный карантин», а в случае ипотеки написать в чат или просто позвонить в контакт-центр банка.

Программа «Кредитный карантин» будет доступна для клиентов, не имеющих просроченных платежей по текущим кредитам.

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 24 марта, в мире зафиксировано свыше 391 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 17 тыс. пациентов умерли, вылечились чуть менее 103 тыс.