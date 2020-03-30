Пандемия новой разновидности вируса привела к беспрецедентным для мирного времени ограничениям, в том числе, в области политических контактов. Отменяются или переносятся встречи, конференции, консультации, к минимуму сводится формат участников других мероприятий, обмен мнениями переводится в режим онлайн.

Однако властные структуры, министерства иностранных дел, посольства продолжают свою деятельность. У многих политиков, дипломатов нагрузка только растет, что обусловлено, в частности, необходимостью оперативного решения вопросов эвакуации из-за рубежа сограждан, обеспечения населения необходимым, создания условий для лечения больных.

Судьба не раз испытывала нашу страну на прочность — были войны, кризисы, периоды обострения международной обстановки. И всё это приучило нас внимательно относиться к вопросам заблаговременной подготовки к различного рода негативным событиям, в том числе, масштабным.

В МИДе несколько лет назад был образован и сегодня эффективно действует ситуационно-кризисный центр. В оперативности его работы я мог еще раз убедиться в эти дни при решении конкретных вопросов, связанных с эвакуацией из арабских стран ряда моих подопечных — студентов, проходивших зарубежную стажировку.

Сегодня такая системная подготовка дает свои результаты. Дипломатические каналы связи функционируют бесперебойно, хотя, конечно, неблагоприятные эпидемиологические условия дают о себе знать.

Конечно, на первый план сейчас вышли вопросы противодействия коронавирусу. Отражением этого стала повестка дня и порядок проведения очередной встречи «группы двадцати». Однако и другие ключевые вопросы — ситуация на рынках нефти, общая нестабильность мировой экономики, новые разделительные линии между странами — продолжают находиться в поле зрения политиков.

В создавшихся условиях растет роль дипломатических представительств. Диалог высокого уровня ведется не только в формате личных встреч, саммитов, но и в виде посланий первых лиц различных государств на имя их партнеров из числа руководства зарубежных стран.

В штатных ситуациях передача таких документов, как правило, сопровождается беседой посла с представителем высокого ранга страны пребывания. Но вполне допустим и другой — «бесконтактный» вариант, когда передача документа от имени президента, правительства или других высоких должностных лиц происходит путем направления по соответствующим каналам официальной ноты посольства, препровождающей текст заявления.

Сегодня в ряде стран переносятся президентские и парламентские выборы. Полагаю, что серьезных негативных последствий это, чаще всего, иметь не будет. Более того, совместные переживания людей и понимание того, насколько уязвимым при природных и иных катаклизмах человек, — всё это может создать более благоприятную среду для проведения демократических процедур, в частности, выборов.

Но что самое важное — так это то, что политикам сегодня необходимо определить правила игры в новых обстоятельствах.

Прежде всего, требуется решить непростой вопрос сочетания «ограничительных» мер санитарно-эпидемиологического характера с обеспечением выполнения сторонами обязательств по соглашениям платежного, торгового, инвестиционного и налогового характера. Стратегические запасы могут довольно быстро подойти к концу, требуется, чтобы производственный и торгово-экономический механизм работал, тянул осуществление всего объема задач по снабжению населения и поддержанию уровня занятости.

Вполне своевременной и логичной выглядит инициатива Ирана относительно немедленного снятия санкций, подвергающих дополнительному риску миллионы людей. Ведь более чем странно рассуждать о гуманитарной помощи населению, страдающему прежде всего от последствий введенных ограничительных мер.

Сегодня двойные стандарты и неискренность политических платформ — особенно неуместны. Необходимо, чтобы преодоление кризиса, победа над опасным заболеванием COVID-19 была органично увязана с преодолением всего того, что разобщает народы и страны, мешает торговле и поддержанию нормальных межгосударственных отношений.

Политики продолжают работать. Отражением этого стало выдвижение президентом России Владимиром Путиным на встрече «большой двадцатки» целого набора важных практических предложений и рекомендаций, касающихся преодоления трудностей, обусловленных опасностями коронавируса. И теперь важно добиться их реализации в интересах быстрейшего возвращения к нормальной, полноценной жизни.

Автор — эксперт клуба «Валдай», заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, руководитель секции исследований стран Ближнего Востока и Северной Африки НИУ ВШЭ

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