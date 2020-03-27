Более 50 человек спасли с отколовшихся льдин в Приморье

Жители Приморского края игнорируют запрет на выход и выезд на лед. С начала недели спасатели сняли с отколовшихся льдин 52 человек.

По данным правительства региона, пострадавшим грозило оказаться в открытом море. Некоторых нарушителей запрета выхода на лед оштрафовали на сумму более 15 тыс. рублей. Одного человека спасти не удалось. Об этом сообщает Vostokmedia.

С приморцами, которые пытаются выходить на лед, проводят профилактические беседы.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке с разрушенного ледового поля в районе станции Весенняя были эвакуированы 16 рыбаков.



