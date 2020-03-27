В Узбекистане умерла первая пациентка с коронавирусом

В Узбекистане умерла 72-летняя пациентка, заразившаяся коронавирусом — это первый случай смерти человека с COVID-19 в республике. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства здравоохранения страны.

Женщина скончалась от острого инфаркта миокарда в пятницу утром, несмотря на реанимационные процедуры, которые были ей проведены. Пациентка имела хронические заболевания и находилась на диспансерном учете.

По данным минздрава Узбекистана, это женщина из Намангана. Ее госпитализировали в Наманганскую областную инфекционную больницу 26 марта. В 23:00 по местному времени лабораторные анализы подтвердили наличие у нее коронавируса. Она заразилась от дочери, которая вернулась из Турции 12 марта и находилась на карантине.

Минздрав отмечает, что, по данным на 27 марта, число заразившихся коронавирусом в Узбекистане возросло до 83 человек. Пять новых случаев — в Ташкенте и три – в Андижане.

В связи с угрозой распространения инфекции 20 марта Узбекистан приостановил международные перевозки пассажиров всеми видами транспорта, отменил народные гулянья по случаю празднования исламского праздника Навруза, закрыл торгово-развлекательные заведения, театры, кинотеатры, рестораны и кафе.

С 22 марта в Ташкенте приостановлено движение общественного транспорта. В городе курсируют специальные такси, продезинфицированные городским санитарным центром.

С 23 марта Узбекистан закрыл государственную границу для всех лиц, кроме иностранцев, которые выезжают из страны.