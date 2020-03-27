The National Interest рассказал о поставивших НАТО в тупик подлодках СССР

Советские титановые подводные лодки проекта 705 «Лира», получившей по классификации НАТО обозначение Alpha, поставили Североаталантический альянс в тупик. Об этом пишет The National Interest.

По данным автора статьи Калеба Ларсона, впервые эта подлодка упоминалась в разведданных ЦРУ в 1969 году. Тогда сообщалось о странном серебристом цвете корпуса строящейся субмарины.

Американские разведслужбы решили, что секции корпуса будущей подлодки просто покрыли алюминиевыми пластинами ради дезинформации США. В ЦРУ посчитали, что СССР не обладает технологиями для производства подлодок из титана.

Тем не менее они были построены и стали самыми быстрыми из существующих на тот момент. Подлодки проекта 705 «Лира» могли развивать под водой скорость до 76 километров в час. Для сравнения, максимальная скорость эсминцев класса «Арли Берк» — 55 километров в час. Кроме того, титановые подлодки могли погружаться гораздо глубже и лучше выдерживали взрывы глубинных бомб

Однако эксплуатация подводных лодок из титана была очень дорогостоящей. В 1990-е годы все они были списаны и отравлены на утилизацию.

В феврале The National Interest составил список пяти атомных подводных лодок, которые способны уничтожитель человечество или приблизить его конец. В их число попали три российских субмарины проекта 955А «Борей-А».