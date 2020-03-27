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Подравшиеся через окно кошки рассмешили пользователей соцсетей

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Фото: РЕН ТВ
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Дерущиеся через окно кошки позабавили пользователей социальных сетей. Видеоролик, на котором запечатлен «бесконтактный бой», опубликовало издание «Ридус».

На видео домашняя кошка и уличный кот пытаются нанести друг другу удары через стекло. Ролик набрал множество просмотров и комментариев.

«Даже коты выбирают социальную дистанцию, чего не скажешь о некоторых людях. Очередное доказательство, что кошки умнее нас», — пошутил один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что домашний кот по кличке Семен из сибирского города Канск стал героем популярного ролика в интернете.

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