Подравшиеся через окно кошки рассмешили пользователей соцсетей

Дерущиеся через окно кошки позабавили пользователей социальных сетей. Видеоролик, на котором запечатлен «бесконтактный бой», опубликовало издание «Ридус».

На видео домашняя кошка и уличный кот пытаются нанести друг другу удары через стекло. Ролик набрал множество просмотров и комментариев.

«Даже коты выбирают социальную дистанцию, чего не скажешь о некоторых людях. Очередное доказательство, что кошки умнее нас», — пошутил один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что домашний кот по кличке Семен из сибирского города Канск стал героем популярного ролика в интернете.