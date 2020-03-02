Ученые рассказали об успокаивающей кошек музыке

Американские ученые из университета в Луизиане выяснили, какая музыка снижает стресс у кошек, сообщает Cnetfrance.fr.

Цель исследования состояла в том, чтобы определить, будет ли музыка уменьшать стресс животного во время обследований у ветеринара.

В ходе эксперимента кошкам давали слушать классическую музыку, просто тишину, а также специально написанную для них композицию Scooter Bere’s Aria, которая включает частоты, близкие к мяуканью, которое на две октавы выше, чем человеческий голос.

Выяснилось, что уровень стресса был значительно ниже у животных, когда те слушали Scooter Bere’s Aria

В сентябре ученые из Университета штата Орегон в США выяснили, что кошки привязаны к своим хозяевам не меньше собак и сохраняют любовь к людям до конца жизни.