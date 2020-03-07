В интернете набирает популярность ролик с любопытным котом из Сибири
Домашний кот по кличке Семен из сибирского города Канск стал героем популярного ролика в интернете. Видеозапись с питомцем была опубликована хозяйкой 9 февраля на странице в социальной сети TikTok.
Жительница Красноярского края Анастасия Свиридова соорудила специальную конструкцию в виде картонной трубы, куда на дно положила кусочек курицы. Кот, учуяв лакомство, просунул голову в узкое отверстие и в результате съел свое угощение.
Число просмотров видеоролика достигло 8,5 миллионов.
В конце февраля в Сети обсуждалось видео с немецкой овчаркой, которая очень любит морскую пену.