Москва приготовилась к нерабочей неделе

В Москве закрывается практически все: от парков до салонов красоты. Стоматологи тоже не будут работать, исключением являются экстренные случаи. Данные меры не коснутся продуктовых магазинов.

Также граждан просят не путать карантин с каникулами. Ведь остаться дома ради безопасности себя и окружающих совсем не сложно

Актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф.

Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112.

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