В Рязани прошли волонтерские рейды по соблюдению режима карантина

В Рязани волонтеры-медики проверяют людей, которые прибыли из неблагополучных стран и находятся на карантине. Студенты медвузов общаются с изолированными по домофону или через дверь.

Нарушителей карантина по коронавирусу ждет штраф. Если вдруг заболевший СOVID-19 заразит кого-то, то ему придется заплатить до 80 тыс. рублей.

В некоторых случаях наказание может доходить до ограничения свободы на год.