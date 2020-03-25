Развлекательные заведения в России приостановили работу из-за карантина

В России закроют все ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения. По всей стране вводится запрет на курение кальянов в ресторанах и барах. Люди перестали выходить в свет – спрос на ювелирные изделия упал на 70-90%.

Опустели салоны красоты и барбершопы. В таком режиме предприниматели смогут продержаться месяц или два.

Малый бизнес активно переходит в онлайн. Посещаемость кинотеатров упала вдвое еще в первую «коронавирусную неделю», зато процветают онлайн-платформы – их востребованность выросла в четыре раза.

Настоящий бум переживает доставка товаров – от еды до вещей первой необходимости.