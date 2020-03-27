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В России выявили тысячи многоквартирных домов-самостроев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Тысячи многоквартирных домов-самостроев, подлежащих сносу, выявили в России. Об этом «Известиям» рассказали во Всероссийском центре национальной строительной политики (ВЦНСП).

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С ноября 2019 года в стране создается Единый федеральный реестр объектов самовольного строительства. В перечень включаются многоквартирные жилые дома и незаконно возведенные поселки с индивидуальными строениями.

Руководитель центра Александр Моор рассказал, что создание основной части списка планируется завершить к осени 2020 года. Точное количество таких объектов будет известно по окончании работы, но Моор отметил, что их более 10 тыс.

В числе самых проблемных регионов — Краснодарский край, Крым и Дагестан. Подавляющее большинство таких зданий возводят мошенники — на землях, предназначенных для частного строительства.

Тенденцию подтвердил зампред комитета по транспорту и строительству Госдумы Павел Федяев. По его оценкам, граждан, купивших квартиры в таких домах, — десятки тысяч человек.

«И это только предварительные подсчеты, пострадавших может быть гораздо больше. Например, составление реестра обманутых дольщиков начиналось с 30 тыс. человек, а в итоге оказалось, что их около 250 тыс.», — добавил Павел Федяев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Этажом ниже: в России выявлены тысячи многоквартирных домов-самостроев

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