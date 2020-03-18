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Хуснуллин рассказал об антикризисных мерах в строительной отрасли

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Влияние распространения коронавируса SARS-CoV-2 на строительную отрасль в России будет минимизировано благодаря антикризисным мерам правительства. Об этом в среду, 18 марта, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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«Председатель правительства России поручил максимально убрать ограничения для бизнеса и увеличить объем субсидий. Это поможет в том числе поддержать строительство жилья и инфраструктуры на территории страны», — отметил Хуснуллин.

По его словам, в правительстве осознают, что в стране нельзя останавливать строительные работы, так как впоследствии будет сложно выйти на прежние объемы строительства.

Кроме этого, Хуснуллин дал поручение Министерству строительства подготовить комплекс мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции на строительных площадках, переговоры по этой теме ведутся в ежедневном режиме.

Также вице-премьер добавил, что самочувствие сотрудников находится на постоянном контроле, а иностранным гражданам, задействованным в строительной отрасли, рекомендовано отказаться от поездок.

По данным на 18 марта, число заразившихся коронавирусом в России достигло 147. За последние сутки зафиксировано 33 новых случая заражения, из них 31 — в Москве, один — в Томской области и один — в Новосибирской.

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