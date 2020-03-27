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СМИ сообщили о согласовании Кокориным контракта с «Локомотивом»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», договорился о контракте с «Локомотивом».

По информации Metaratings.ru, футболист в летнее трансферное окно подпишет соглашение со столичным клубом. Контракт нападающего с железнодорожниками будет рассчитан до 2023 года, а зарплата составит порядка €3 млн за год.

При этом ежегодная зарплата Кокорина в новом клубе может быть меньше €3 млн. В таком случае разницу с €9 млн, предусмотренными за три года контракта, форвард получит в виде подъемных или иным образом.

Кокорин является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне он провел четыре матча за «Сочи», забил три гола, сделал одну результативную передачу и был признан лучшим игроком Российской премьер-лиги по итогам марта.

17 февраля «Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи» до конца сезона. Этому трансферу предшествовали длительные, противоречивые и скандальные переговоры, в которых каждая из сторон не давала абсолютных подтверждений информации об этой сделке.

Так, еще 21 января ФК «Сочи» на своем официальном сайте сообщил об аренде игрока до конца этого сезона, однако сам форвард вскоре уехал с питерцами на сбор в Доху, где вывел команду на контрольный матч в качестве капитана. И только спустя три недели в Сети появились первые фотографии Кокорина в форме «Сочи».

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