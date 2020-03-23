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Кокорин оценил свою игру за «Сочи»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Нападающий Александр Кокорин поделился мнением о своей игре за футбольный клуб «Сочи». Его комментарий появился в воскресенье, 22 марта, в официальном Instagram команды.

«Александр Кокорин провел за «Сочи» четыре матча, в которых был невероятно результативен. Убедитесь сами», — отмечено в посте.

«Ниче так», — отреагировал футболист на сообщение.

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17 февраля «Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи» до конца сезона. Этому трансферу предшествовали длительные, противоречивые и скандальные переговоры, в которых каждая из сторон не давала абсолютных подтверждений информации об этой сделке. 1 марта нападающий забил свой первый гол за клуб в матче против тульского «Арсенала» в чемпионате России по футболу.

В 2018 году бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе с нападающим Александром Кокориным, его братом Кириллом и детским тренером Александром Протасовицким оказались фигурантами дела о двух драках в центре Москвы. Футболисты были задержаны, а потом арестованы. 8 мая 2019 года суд за хулиганство и нанесение побоев главе Минпромторга Денису Паку, гендиректору НАМИ Сергею Гайсину и водителю Виталию Соловчуку приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам. Кокорины и Мамаев вышли на свободу в сентябре 2019 года. Протасовицкий освободился в ноябре.

Ранее сообщалось о том, что Кокорин совершил продажу всего своего автопарка люксовых автомобилей. По словам футболиста, он хотел «очиститься».

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