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Мамаев анонсировал свой переезд из России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российский футболист Павел Мамаев рассказал о своем предстоящем переезде из России. Соответствующее заявление полузащитник «Ростова» сделал на официальной странице своей супруги Аланы в социальной сети Instagram.

«На остановку чемпионата отреагировал спокойно. Потому что здоровье важнее для всех. И надеюсь, что за это время успею полностью оправиться от нового повреждения… Мы готовим глобальный переезд в другую страну. Всему свое время», — рассказал футболист.

Отвечая на вопросы подписчиков в видео-историях на странице жены, Мамаев не уточнил, когда произойдет его отъезд, отмечает «Газета.ру».

В 2018 году бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе с нападающим Александром Кокориным, его братом Кириллом и детским тренером Александром Протасовицким оказались фигурантами дела о двух драках в центре Москвы. Футболисты были задержаны, а потом арестованы. 8 мая 2019 года суд за хулиганство и нанесение побоев главе Минпромторга Денису Паку, гендиректору НАМИ Сергею Гайсину и водителю Виталию Соловчуку, приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам. Кокорины и Мамаев вышли на свободу в сентябре 2019 года. Протасовицкий освободился в ноябре.

9 февраля британская пловчиха с русскими корнями Татьяна Белоногова заявила о намерении получить гражданство РФ.

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