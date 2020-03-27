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106-летняя москвичка отправлена в клинику с подозрением на коронавирус

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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106-летняя москвичка Елена Пурре госпитализирована в одну из столичных больниц с подозрением на коронавирус.

По данным РЕН ТВ, женщина контактировала с больным COVID-19.

По предварительной информации, первый тест пенсионерки на коронавирус дал положительный результат. Женщине предстоит сдать еще два теста.

26 марта британские СМИ сообщили, что ветеран Второй мировой войны Джек Боуден, которому в мае исполняется 99 лет, заболел коронавирусом и через неделю выздоровел. Мужчина попал в больницу 16 марта, однако уже 20 марта, пройдя лечение в больнице, Боуден вернулся в дом престарелых.

Издание отмечает, что пенсионер — самый старый человек в Великобритании, заразившийся и переболевший коронавирусом.

коронавирус

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