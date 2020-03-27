Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом Федором

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко высказался о ситуации с возможным поединком против соотечественника Александра Шлеменко и сравнил возможного противника со своим братом Федором.

По словам Емельяненко, он не следит за Шлеменко и не видел ни одного его интервью, так как боец ему неинтересен. Емельяненко также заявил, что считает его слишком высокомерным, считающим себя лучше других, и добавил, что у него есть похожий родственник, цитирует бойца Матч ТВ.

Между братьями Емельяненко существует давний конфликт, из-за которого они не общаются и часто критически высказываются друг о друге.

24 марта Емельяненко вызвал Шлеменко на поединок по правилам бокса. Шлеменко принял вызов, но предложил сразиться по правилам смешанных единоборств.

25 марта президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев предостерг Шлеменко от битвы с Емельяненко по правилам MMA. Он отметил, что Шлеменко просто уступает физически сопернику и его габаритов не хватит, чтобы одолеть Емельяненко.

В феврале Шлеменко поддержал российского бойца смешанного стиля Дмитрия Смолякова, который вызвал Емельяненко на поединок. Тогда он высказал мнение, что вокруг Емельяненко раздули «образ непобедимого», хотя он таковым не является.

Шлеменко в своей карьере одержал 59 побед и потерпел 13 поражений. Емельяненко в своем активе имеет 28 побед в 36 поединках.