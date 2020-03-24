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Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.

На своей странице в Instagram Емельяненко опубликовал видеообращение, в котором предложил Шлеменко сразится по правилам бокса.

«Выходи, подеремся с тобой. Ты еще перед боем с Кокляевым собирался выйти со мной на ринг, готов был заменить его, если тот вдруг травмируется. Давай, Саша, если ты не бздила картонная, подеремся с тобой по правилам бокса. Я тебя побью с удовольствием», — сказал Емельяненко.

Александр Емельяненко за профессиональную карьеру в смешанных единоборствах провел 36 боев, в которых одержал 28 побед.

В феврале Шлеменко поддержал российского бойца смешанного стиля Дмитрия Смолякова, который вызвал на поединок Емельяненко, передает Sport24.ru. Шлеменко высказал мнение, что вокруг Емельяненко раздули «образ непобедимого», хотя он таковым не является.

В настоящее время Емельяненко готовится к поединку на турнире ACA 107 c россиянином Магомедом Исмаиловым, который был перенесен на 24 июля.

29 ноября 2019 года Емельяненко одержал победу в боксерском поединке над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Он нокаутировал своего оппонента в первом раунде и рефери принял решение остановить бой. Схватку телеканал РЕН ТВ показывал в прямом эфире.

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