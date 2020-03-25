Прямой эфир

Емельяненко прокомментировал слова экс-чемпиона Bellator Шлеменко

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко прокомментировал ответ экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко. Ранее Емельяненко на своей странице в Instagram опубликовал видеообращение, в котором напомнил Шлеменко о его желании выйти на ринг, и предложил сразиться по правилам бокса.

В ответ Шлеменко сказал на YouTube-канале Александра Лютикова, что рассматривает бой против Емельяненко по правилам ММА.

«Это не я Шлеменко вызывал на бой. Это он вызвался заменить Кокляева и был первым претендентом и хотел со мной подраться по правилам бокса. Почему я ему изначально предложил выступить по правилам бокса, потому что это его желание было», — объяснил Емельяненко в беседе с РЕН ТВ в среду, 25 марта.

Как отметил боец, если Шлеменко хочет драться по правилам ММА, то его ожидает поражение. По словам Емельяненко, его оппонент не боец, а каратист, бороться он не умеет. Емельяненко рассказал, что как человек Шлеменко ему не нравится, так как тот высокомерный и смотрит на всех свысока.

Спортсмен добавил, что он не знаком со Шлеменко, однако каратист еще перед его боем с Кокляевым собирал в интернете сплетни о нем.

Александр Емельяненко за профессиональную карьеру в смешанных единоборствах провел 36 боев, в 28 одержал победу. Шлеменко имеет 59 побед и 13 поражений в своем активе.

В феврале Шлеменко поддержал российского бойца смешанного стиля Дмитрия Смолякова, который вызвал Емельяненко на поединок. Тогда он высказал мнение, что вокруг Емельяненко раздули «образ непобедимого», хотя он таковым не является.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Емельяненко предложил бой с Шлеменко по правилам MMA
Емельяненко назвал провокацией оскорбления в свой адрес

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020