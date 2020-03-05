Емельяненко назвал провокацией оскорбления в свой адрес

Нельзя «вестись» на провокации о том, что российский средневес Владимир Минеев рассказал, как боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отбывал свой второй тюремный срок. Об этом сам Емельяненко рассказал в видео, которое опубликовал на своей странице в Instagram в четверг, 5 марта.

«Я через (президента промоутерской компании Fight Nights Global) Камила Гаджиева выяснил, что Минеев этого не говорил! Это какое-то резиновое изделие номер один делает провокацию», — отметил спортсмен. Он добавил, что в тюрьме «был блатным».

Речь идет о публикации на сайте Минеева vladimirmineev.ru, в которой боец рассказывает, как Емельяненко не пользовался особым авторитетом у других арестантов. «В тюрьме у Александра Емельяненко было не всё так гладко, как он нам преподносит. Александр Емельяненко сидел с моим армейским товарищем. Он был — на положении петуха», — говорится в сообщении.

Кроме того, спортсмен рассказал, что Гаджиев предлагал организовать бой Емельяненко с его его участием. «Такие переговоры велись, но Саше не интересен этот бой по правилам бокса где у него нету ни одного шанса против меня», — добавил Минеев.

Ранее, 10 февраля, промоутер Владимир Хрюнов заявил, что планирует провести бой Емельяненко и Сергея Харитонова поздней осенью этого года рамках World Total Combat Federation. По его словам, у спортсменов «накопилось много личного».

Ранее, 22 января, Харитонов саркастически высказался в адрес Емельяненко, назвав его «клоуном». Также боец отметил, что его коллега своим поведением «веселит народ». За день до этого стало известно, что Емельяненко по решению суда Анапы арестован на семь суток за хулиганство в общественном месте.

В мае 2015 года Емельяненко был осужден на четыре года и шесть месяцев лишения свободы по обвинению в изнасиловании своей домработницы. По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 3 марта 2014 года в квартире одного из домов по Пересветовому переулку в Москве.