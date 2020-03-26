Тренер «Сочи» ответил критикам игры команды с «Оренбургом»

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов заявил, что старается не обращать внимания на негатив в адрес команды. Ряд болельщиков и специалистов назвали слишком легкой победу южан над бывшим клубом тренера, «Оренбургом». Отложенная с прошлого года игра 18-го тура чемпионата России прошла 11 марта в Сочи, хозяева победили со счетом 5:1.

«Даже не хочется это обсуждать и читать таких критиков. Негативных откликов всегда хватает. Но мы не обращаем на это внимания. Могут писать всё что угодно. Но вы спросите любого игрока и в «Оренбурге», и в «Сочи». Знаю, что президент соперника настраивал футболистов на то, что против нас — чуть ли не самый принципиальный матч», — сказал Федотов в интервью газете «Спорт-Экспресс».

По словам тренера, «можно ко всему придраться» при желании. Федотов обратил внимание, что с таким же успехом люди способны, например, «написать про «Урал», который проиграл «Зениту» — 1:7». Специалист убежден: подобные подозрения в отсутствии спортивной борьбы — просто несерьезно. «Сразу кричать, что кто-то не упирался и это договорной матч — как так можно?» — добавил он.

Федотов в таких случаях предлагает обращаться в правоохранительные органы. «Пожалуйста, идите и докажите», — заметил он. Тренер удивлен, что в таких случаях принято «голословно утверждать». По его мнению, всем «за свои слова надо отвечать».

Также Федотов рассказал, чем в «Сочи» занимаются во время вынужденного перерыва в чемпионате. По словам специалиста, южане тренируются на закрытой базе. При этом команда уже получала несколько выходных подряд.

Клуб «Сочи» после 22 туров в Тинькофф — РПЛ занимает 12-е место с 24 очками. Эта позиция позволяет команде сохранить место в турнире на следующий сезон.

Российская премьер-лига объявила о паузе из-за распространения коронавирусной инфекции с 17 марта до 10 апреля. Карантин может быть продлен и растянуться как минимум до начала мая.