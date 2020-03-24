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СМИ узнали о планах «Сочи» предложить полноценный контракт Кокорину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российский футбольный клуб «Сочи» намерен сохранить нападающего Александра Кокорина в команде. Об этом сообщает портал Championat.com со ссылкой на источник.

Отмечается, что сочинский клуб планирует предложить 29-летнему форварду полноценный контракт после истечения срока аренды из «Зенита». Летом Кокорин станет свободным агентом.

По данным издания, в переходе игрока лично заинтересован владелец «Сочи» Борис Ротенберг. В текущем сезоне Кокорин сыграл за клуб в четырех матчах, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

17 февраля «Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи» до конца сезона. Этому трансферу предшествовали длительные, противоречивые и скандальные переговоры, в которых каждая из сторон не давала абсолютных подтверждений информации об этой сделке. 1 марта нападающий забил свой первый гол за клуб в матче против тульского «Арсенала» в чемпионате России по футболу.

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