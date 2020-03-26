Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Магнитогорске детей

Двое детей госпитализированы после взрыва в пятиэтажном доме в Магнитогорске, один из них находится в реанимации с ожогами, у второго отравление угарным газом. Об этом в четверг, 26 марта, ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«У нас пока (среди пострадавших) — двое детей. Один из них в тяжелом (состоянии) с серьезными ожогами в реанимации, второй тоже госпитализирован в детскую больницу — у него отравление угарным газом», — рассказали агентству.

О взрыве в доме на улице Доменщиков сообщили очевидцы. По их словам, после хлопка начался пожар. Как сообщили «Известиям», основной причиной взрыва является утечка газа. Как стало известно позже, в результате взрыва погибли женщина и подросток.

Как уточняет РЕН ТВ, погибшие находились в квартире, которая стала эпицентром взрыва.

«Там старушка жила, в этой квартире, могла не закрыть газ, либо неисправность плиты. Шесть квартир в общей сложности горело», — рассказали очевидцы.