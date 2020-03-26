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Новые соцвыплаты появятся в Приморье

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В Приморском крае появятся новые социальные выплаты. Депутаты заксобрания одобрили соответствующие поправки к законам «О детях войны в Приморском крае» и «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края».

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого заксобрания, законопроекты приняты сразу в трех чтениях по инициативе губернатора региона.

По словам председателя комитета по соцполитике и защите прав граждан Татьяны Косьяненко, внесенные изменения увеличат число приморцев, имеющих право на получения звания «Ветеран труда Приморского края». На соцподдержку планируют дополнительно предусмотреть 2,06 млн рублей.

Также закон о соцподдержке дополнен статьей, которой вводится выплата для жителей, носящих звания Героев Социалистического Труда и Труда РФ, Героев Советского Союза и РФ, и являющихся полными кавалерами орденов Славы и Трудовой Славы. С 1 июня этого года они будут получать по 30 тыс. рублей ежемесячно.

Еще одна выплата устанавливается в Приморье с 1 мая. Льготники смогут получить средства на оплату проезда.

26 марта депутаты думы Владивостока одобрили корректировки в бюджет. Он увеличится на 1,65 млрд рублей. Средства пойдут на дорожный ремонт, интеллектуальную систему транспорта, строительство детских садов, парковок, приобретение спецтехники и другие задачи.

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