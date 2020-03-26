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Бюджет Владивостока увеличат на 1,6 млрд рублей

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Бюджет Владивостока на 2020 год увеличат на 1,65 млрд рублей. Соответствующие корректировки одобрили депутаты гордумы на итоговом заседании месяца 26 марта.

Как сообщил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Владимир Исаков, после изменений бюджет города вырос до 21,11 млрд рублей. Средства пойдут на дорожный ремонт, интеллектуальную систему транспорта, строительство детских садов, парковок, приобретение спецтехники и другие задачи, пишет ИА PrimaMedia.

Председатель комитета гордумы по соцполитике и делам ветеранов Людмила Таран рассказала агентству, что депутаты также решили увеличить расходы на праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.

23 марта сообщалось, что Минфин России не планирует проводить секвестр федерального бюджета на текущий год, а средства на поддержку экономики и социальной сферы будут найдены путем перераспределения расходов.

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