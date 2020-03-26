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«Джентльмены» стал самым кассовым фильмом Гая Ричи в России

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Фото: Вольга
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Фильм «Джентльмены» британского режиссера Гая Ричи стал самым кассовым его проектом в России. Об этом в четверг, 26 марта, сообщило RNS со ссылкой на пресс-службу кинопрокатчика «Вольга».

Согласно данным сервиса мониторинга Rentrak, сборы криминальной комедии на 25 марта составили 1,219 млрд рублей. Таким образом, по объему кассы фильм обошел такие ленты режиссера, как «Алладин», «Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс: Игра теней», отмечает телеканал «360».

Комедия «Джентльмены» вышла в широкий прокат 13 февраля, уточняет «Газета.ру». Главные роли в картине исполнили Мэтью МакКонахи, Хью Грант, Чарли Ханнем, Колин Фаррелл. По сюжету фильма выпускник Оксфорда придумал нелегальную схему обогащения, используя поместья обедневшей английской аристократии. Как только он решает продать бизнес влиятельному клану американских миллиардеров, на его пути встают не менее жесткие джентльмены.

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