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В Нур-Султане и Алама-Ате ограничат работу общественного транспорта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Нур-Султане и Алма-Ате с 28 марта из-за угрозы распространения коронавируса будет поэтапно ограничиваться работа общественного транспорта, сообщила в четверг, 26 марта, пресс-служба правительства.

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«Закрытие мест массового скопления населения (парки, скверы, пешеходные улицы, набережная, игровые площадки и другие); поэтапное ограничение работы общественного транспорта», — говорится в сообщении о принятии мер государственной комиссией по обеспечению режима ЧП.

С 16 марта по 15 апреля в Казахстане действует режим чрезвычайного положения. Города Алма-Ата и Нур-Султан закрыли на карантин с 19 марта. Президент республики Касым-Жомарт Токаев также заявил, что все люди, прибывающие в Казахстан из-за рубежа, включая страны ЕАЭС, любым видом транспорта, должны помещаться на двухнедельный карантин, пишет REGNUM.

На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 109 случаев заражения коронавирусом.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 471 тыс. случаев заболевания, скончались 21,2 тыс. человек, вылечились более 114 тыс. пациентов. По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Зафиксированы два летальных исхода.

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