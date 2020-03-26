Врач назвал наиболее подверженных заражению коронавирусом людей

Онкобольные и страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями наиболее подвержены заражению коронавирусом. Об этом 26 марта заявил главный врач подмосковной Ильинской больницы Алексей Живов.

«Больные, например, онкологическими заболеваниями и сердечно-сосудистыми имеют риск заражения коронавирусной инфекцией в три раза больше, чем обычные люди», — передает «РИА Новости».

Живов подчеркнул, что такая особенность обязывает эти группы людей проходить плановое лечение.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 478,3 тыс. случаев заболевания, скончались 21,5 тыс. человек, вылечились более 115,6 тыс. пациентов.

По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Двое заболевших скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.