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Инну Макарову похоронят на Троекуровском кладбище

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Фото: ТАСС/Михаил Фомичев
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Советскую и российскую актрису, народную артистку СССР Инну Макарову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил в четверг, 26 марта, ее внук композитор Иван Бурляев.

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«Сейчас это всё решается. Но я могу подтвердить эту информацию (похороны на Троекуровском кладбище. — Ред.)», — цитирует Бурляева ТАСС.

Дата похорон будет объявлена позже, сообщается на сайте aif.ru.

По словам Бурляева, он не сможет лично присутствовать на похоронах, так как находится восьмой день на карантине после приезда из Испании.

«Получается, что мне придется остаться дома и не присутствовать, к сожалению. Мы не можем ждать моего выхода из карантина», — сказал он.

Советская и российская актриса Инна Макарова умерла 25 марта в возрасте 93 лет, пишет RT. Ее госпитализировали в одну из московских клиник 4 марта, всё это время она проходила лечение.

Всенародную славу актриса снискала после участия в таких фильмах, как «Женитьба Бальзаминова» и «Девчата». За роль в картине «Молодая гвардия» актриса в 1949 году получила Сталинскую премию, пишет «Газета.ру».

Инна Макарова родилась в 1926 году, училась во ВГИКе, после чего поступила в труппу Театра-студии киноактера. Была замужем за советским режиссером Сергеем Бондарчуком.

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