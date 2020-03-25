Великая душа и советский характер: какой мы запомним Инну Макарову

Таких, как Инна Макарова, называют лицом поколения. Банально, но иначе не скажешь. В советском кинематографе 1950-1980-х она была ярчайшей звездой. «Высота», «Дорогой мой человек», «Девчата», «Женщины»... Эти фильмы посмотрели миллионы зрителей — достижение, немыслимое для сегодняшних времён. Вместе с деятелями кино «Известия» вспоминают славный путь народной артистки.

Сибирячка

Себя Инна Владимировна считала сибирячкой — по праву рождения. Городом ее детства и юности был Новосибирск. В своей автобиографической книге «Благодарение» она посвятила ему и его жителям множество тёплых слов. Сибирским актриса считала и свой характер — стойкий и оптимистичный, и здоровье, позволившее ей вплоть до недавних лет поддерживать отличную форму. Впрочем, Сибирь она покинула сразу после школы — отправилась учиться в Алма-Ату, куда был эвакуирован ВГИК. Почему выбрала киновуз, а не театральный, она так никогда не объяснила — видно, то была судьба. Несколько лет спустя Алла Тарасова приглашала ее во МХАТ, но Сергей Герасимов ответил, как отрезал: «Она нужна кинематографу». Герасимов только что снял юную актрису в «Молодой гвардии» вместе с другими своими учениками и был уверен: именно в кино окажется востребованным ее неординарное дарование. Так оно и случилось.

— Инна Макарова стала историей нашей кинематографии послевоенного периода, — подчеркнул в беседе с «Известиями» киновед, профессор Кирилл Разлогов. — Ее карьера началась вместе с актерами и режиссерами, которые пришли в большинстве своем с фронта. И каждая ее роль была своеобразным суммарным образом поколения. Поколения советского типа мышления, советского образа жизни, советского характера.

макарова Кадр из фильма «Молодая гвардия». Артисты (слева направо) Борис Битюков, Владимир Иванов, Инна Макарова, Нонна Мордюкова, Сергей Гурзо. Киностудия им. М. Горького, 1948 год Фото: РИА Новости/С. Яблоник

Она умела быть разной — дерзкой и нежной, волевой и мягкой, непокорной и покладистой. Часто все это сочеталось в одной героине, и тогда роль становилась событием всесоюзного масштаба. Так произошло с ее Любкой Шевцовой из «Молодой гвардии», и с Катей Петрошень из «Высоты». А сценарий одного из главных фильмов 1950-х писатель Юрий Герман и режиссёр Иосиф Хейфец создавали специально для нее и Алексея Баталова. В картине «Дорогой мой человек» Инна Макарова сыграла не просто роль, а целую судьбу, провела свою Варю Степанову от взбалмошной и неуправляемой адмиральской дочки к взрослой мудрой женщине, осознающей цену своих и чужих поступков.

— Созданные Инной Макаровой образы русских женщин останутся навсегда в памяти тех, кто видел или увидит фильмы с этой удивительной актрисой, — поделился с «Известиями» народный артист России Николай Бурляев. — По ним потомки будут понимать, какие же были женщины на Руси: любящие, красивые, целомудренные, верные Родине своей, служащие ей всей своей жизнью.

Старая школа

Кинорежиссёр Вячеслав Никифоров встретился с Инной Макаровой на съемочной площадке фильма «Капитанские дети» и был поражён.

— Самое сильное впечатление — это ее трепетное отношение к работе, — рассказал он «Известиям». — С поколением советских звезд из кино уходит углубленность в профессию. Молодые поверхностны. Им бы поучиться у мастеров играть не просто предлагаемые обстоятельства, а суть человека. Инна Владимировна умела играть неожиданно. Вскрыть характер героя в одной сцене. Придумать судьбу своего персонажа. И зрители не понимали, как она наполняла роль какими-то находками, интонациями, улыбкой. Глядя на неё, я думал: вот что значит старая школа! Инна Макарова — настоящая кинозвезда!

макарова Кадр из кинофильма «Девчата» Фото: РИА Новости



Может показаться, что актриса столь недюжинного дарования сыграла меньше, чем могла — около 50 ролей, но это не так. Она была очень строга в своём выборе, поэтому в любом, даже эпизодическом ее появлении было стопроцентное попадание в образ, характер, судьбу. В 1990-е, когда отечественное кино фактически рухнуло, Инна Макарова, как и многие ее сверстники-актеры, почти не снималась, и вернулась на экраны в 2000-е, сыграв в нескольких картинах. В том числе в неоднозначном, но многим запавшем в душу фильме «Пушкин. Последняя дуэль». Сняла его дочь актрисы, Наталья Бондарчук. Семейственность в кино не всегда во благо, но Инна Владимировна умела ею пользоваться, не теряя присущей ей требовательности и деликатности.

— В отличие от многих представителей профессии, у нее был очень ровный и спокойный характер, — вспоминает Кирилл Разлогов. — Она всегда была очень доброжелательна и с особым уважением относилась к коллегам по работе. Это достаточно редкая черта в той конфронтационной среде, в которой живет наша кинематография.

Великая душа

Не только великой актрисой, но и великой душой назвал Инну Макарову Николай Бурляев.

— Господь ссудил нам породниться. У нас общие потомки, — сказал он. — Мои дети Иван и Мария — внуки Инны Макаровой. И поэтому я могу еще оценивать ее и как человека близкого, которого наблюдал в повседневной жизни. Меня потрясало, что она была совершенно беззлобной. И если я позволял себе какие-то резкие суждения в адрес коллег, она просто грустно вздыхала... Что говорит о ее христианской душе, о всепрощении. Как будто она оценивала это всё с высот мира, который выше наших земных отношений.

макарова Кадр из фильма «Тайна Снежной королевы»

В последней своей картине «Тайна Снежной королевы» Инна Макарова сыграла со своими внуками. Ее героиня звалась Феей времени, и в этом тоже было пророчество судьбы. Своё время она блистательно отразила и трагически пережила.

— У нее была долгая, замечательная жизнь. Это потрясающая, просто потрясающая актриса. Я сейчас так говорю не потому, что ее уже нет, а потому, что это настоящая правда, которую я бы мог сказать ей в глаза. Она бы, правда, очень смутилась и ответила: «Ну ладно, хватит», — поделился с «Известиями» народный артист России, режиссер Владимир Хотиненко. — Хочется, чтобы фильмы с ней чаще показывали, а память о ней оставалась. Потому что она этого по-настоящему заслуживает.

Инна Макарова прожила свою жизнь достойно и может служить примером для кого угодно, уверен Владимир Хотиненко. И с ним нельзя не согласиться.